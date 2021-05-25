Milwaukee, Miami karşısında seriyi 2-0 yaptı

NBA Play-Off’larında Miami Heat’i 132-98 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.

NBA Play-Off’larına 2 maçla devam edildi. Bucks, 22 üç sayılık basketle kulüp Play-Off rekorunu kırdığı serinin ikinci karşılaşmasında da Heat’i yendi. Geçen yılın finalisti Heat, 34 sayı farkla kaybettiği maçta tarihinin 2. en ağır Play-Off mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. 22 sayı, 5 ribaunt üreten Bryn Forbes ve 11 sayı, 15 asist, 7 ribauntla "double double yapan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı.

Heat cephesinde Dewayne Dedmon 19, Goran Dragic 18 ve Bam Adebayo 16 sayı kaydetti.

Gecenin sonuçları:

Milwaukee Bucks - Miami Heat: 132-98 (2-0)

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 128-109 (1-1)