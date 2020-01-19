Milwaukee Bucks galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets’i 117-97 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. NBA’e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 38. galibiyetini, konuk olduğu Brooklyn Nets’i 20 sayı farkla yenerek aldı.
Bucks’ta all-star Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Brook Lopez 12 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 10 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı. Sezonun 23. yenilgisini alan Nets’de Kyrie Irving 17, Nicolas Claxton 14 sayı üretti.
İSTANBUL (AA)