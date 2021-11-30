NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, boşta bulunan veteran uzun DeMarcus Cousins ile sözleşmes imzaladı. 31 yaşındaki Cousins; Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers formaları giydiği 10 yıllık NBA kariyerinde 20.4 sayı, 10.6 ribaunt, 3.1 asist, 1.4 top çalma ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı.

Bu takviye sonrası açıklamalarda bulunan Bucks Genel Menajeri Jon Horst, "DeMarcus inanılmaz yetenekli bir oyuncu ve fiziksel gücü, sertliği, deneyimi bize yardımcı olacak. Pota altı rotasyonumuza daha fazla derinlik sağlayacak. Onu sistemimize dahil etmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadeleini kullandı.

NBA kariyerinde dört kez All-Star olmayı başaran Cousins'ın Milwaukee'de 15 numaralı formayı giyeceği açıklandı.