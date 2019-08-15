Milosevic: İki maça da bakarsak turu geçmeyi hak ettik

Partizan, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu ama ilk maçı 3-1 kazandığı için turu atlayan ekip oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Partizan Teknik Direktör Savo Milosevic, iyi oynamadıklarını ancak iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Maçın hemen başında gol yedik. İkinci yarı da çok iyi bir oyun ortaya koyamadık ama çok istekli ve hırslıydık. Malatya’da ikinci yarıda fiziksel olarak düştü ve bizim işimiz kolaylaştı. Fakat iki maça da bakarsak biz turu geçmeyi hak ettik" ifadelerini kullandı.

Malatyaspor’un oyununu daha önceden tahmin ettiklerini kaydeden Milosevic, "Bize sürpriz yapmadılar. Maçta hatamız yüzünden gol yedik. Malatya’nın hızlı oynayacağını biliyorduk ama onların 90 dakika hücum yapması mümkün değildi. Çünkü fizikleri buna müsait değildi. O yüzden maç bizim istediğimiz gibi geçti. Malatya çok kaliteli bir takım biz maçın çok zor olacağını biliyorduk. Malatya’nın gol atması bizim için sürpriz olmadı" diye konuştu