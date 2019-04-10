24 Avrupa ülkesinden toplam 72 takımın katıldığı, Altınordu FK tarafından düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan U12 İzmir Cup 2019, kusursuz organizasyonuyla tamamlanırken turnuvaya damga vuran takımlardan biri de Olimpija Ljubljana oldu. Altyapıya büyük önem veren Olimpija Ljubljana’nın dikkat çeken noktası ise kulübün koordinatörünün hepimizin tanıdığı bir isim olması: Milorad Mitrovic... Türk futbolunda Samsun, Altay, Eskişehir, Antalya, Dardanel, Elazığ gibi Anadolu takımlarının en flaş dönemlerinde teknik direktörlük koltuğunda oturan Mitrovic, şimdilerde Olimpija Ljubljana’nın altyapı koordinatörlüğünü yapıyor. Chelsea, M.City, Metz, Ajax, Monaco gibi dünya devlerinin 12 yaş takımları arasında İzmir Cup’a Olimpija Ljubljana ile damga vuran Mitrovic hoca ile kısa bir sohbet yaptık.

‘Sürecin mimarları...’

Deneyimli teknik adam, “Türk futbolunun tanıtımı için müthiş bir organizasyon. 51 yabancı takımın 12 yaş grubu çocuklarını İzmir’e getirmek gerçekten büyük bir sorumluluk. Herkesin memnun ayrılması demek gelecekte bu turnuva çok daha büyük noktalara gelecek demek. Bu nedenle Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ı kutlamak lazım. Türk futboluna inanılmaz bir katkı veriyor. Yıllardır en büyük eksik buydu Türkiye’de ve Altınordu şu anda bunu tamamlıyor. Aydın Güvenir ve Ali Ergöçmez de bu sürecin mimarları” dedi ve ekledi:

‘Yıldızlar buradan çıkacak’

Ben de bir yıldır Olimpija Ljubljana takımında altyapının genel koordinatörüyüm. Geldiğimizden beri önemli mesafe kat ettik ve bu müthiş turnuvada yarı final oynadık. Hocamız Hajro Rizvic, çok güzel bir oyuncu grubu oluşturdu ve onları en iyi şekilde bu güzel turnuvaya hazırladı. Bence karşılığını da aldık. Bu turnuvadan geleceğin yıldızları çıkacak ve dünya futbolunda isimlerinden söz ettirecekler. Altınordu buna vesile olduğu için her zaman gururlu olacak.”