Ay-Yıldızlılar’ın bu akşamki rakibi Karadağ’ın kadrosunda yetenekli ve tecrübeli oyuncular bulunuyor. Karadağ, özellikle fizik gücü yüksek ve mücadeleci bir futbol anlayışına sahip. Teknik Direktör Miodrag Radulovic’in ekibiyle Milliler daha önce 2 özel maç yaptı. 2016’daki maçı 1-0 kazandı, 2018’de 2-2 (d) berabere kaldık.

Norveç’e yenildiler

Dünya Kupası elemelerinde ise grubumuzda Cebelitarık’ı 4-1 ve Letonya’yı 2-1 (d) yenen, Norveç’e 1- 0 kaybeden rakibimizin en önemli yıldızlarının başında, Atletico Madrid’den stoper Stefan Savic bulunuyor. Savic’in yanı sıra Lazio’dan sağ bek Adam Marusic, geçmişte M.City ile İnter’de de oynayan Hertha Berlin’den Stevan Jovetic (hafif sakatlığı var) ve Rubin Kazan’da oynayan sol kanat Sead Haksabanovic de, hızı ve tekniğiyle dikkat edilmesi gereken oyunculardan arasında yer alıyor.

Çağrı Davran