Milliler’in kritik maçı

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Takımımız bugün gruptan çıkma adına kritik bir maç oynayacak. C Grubu’nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 puanla 4. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar bugün Belarus’la karşı karşıya gelecek. İlk 4 takımın tur atlayacağı şampiyonada Filenin Efeleri, yerini sağlamlaştırmak adına, aynı galibiyet sayısındaki rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacak.

Milliler grupta Rusya ve ev sahibi Slovenya’ya kaybetmiş, Kuzey Makedonya’yı yenmişti. Grupta Rusya ve Slovenya 6’şar puanla ilk iki sıradaki yeri paylaşırken Finlandiya 4 puanla 3.sırada bulunuyor.