Millilerin en zorlu hazırlık süreci

31 Ağustos’ta başlayacak ve Çin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nı sayılı günler kala, A Milli Erkek Basketbol Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Tunus, Senegal ve Ürdün’ün dışında en dişli rakip olarak Fransa’yla karşılaşan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası öncesi en zorlu hazırlık turnuvasını yarın Yunanistan’da oynayacak.

İlk rakip Sırbistan

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan Yunanistan’ın başkenti Atina’ya hareket edecek milliler, Akropolis Turnuvası’nda, NBA’in süperyıldızı Antetokounmpo’lu Yunanistan’ın yanı sıra, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. OAKA Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuvada 12 Dev Adamımız’ın ilk rakibi, güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve Dünya Kupası’nda şampiyonluk adayı olarak gösterilen Sırbistan olacak.

Hazırlık maçlarında 4’te 4 yaptık

Ay-Yıldızlı ekibimiz şimdiye kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Eksik kadroyla oynadıkları Fransa maçını 74-69 ve Tunus’u 64-54 mağlup etti. Ersan ile Wilbekin’in de takıma dahil olmasıyla bu hafta başında Senegal ile Ürdün’ü de rahat geçen millilerimiz hazırlık maçlarında yoluna 4’te 4 yaparak devam ediyor.

14 kişilik milli kadro

Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Ufuk Sarıca (Coach).

Sırbistan Teodosic’ten mucize bekliyor

Dünya Kupası öncesi, Sırbistan sakatlık şoku yaşadı. Litvanya ile oynadıkları hazırlık maçında takımın 1 numaralı oyun kurucusu Teodosic herkesi korkuttu. Kontroller sonrası ciddi bir sakatlık yaşayan Teodosic’in Dünya Kupası’nı kaçırması beklenirken, coach Djordjevic, Teodosic’ten umudu kesmediklerini ve yapılan tedavi sürecinde bir mucize beklediklerini belirtti.