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Millilerin Avrupa Şampiyonası mesaisi başlıyor

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın hazırlık kampı yarın İstanbul’da başlayacak. Turnuva öncesi 2 hazırlık yapacak olan 'Potanın Perileri' Belarus ve Rusya ile karşılaşacak.

09 Mayıs 2021, Pazar 10:47 Son Güncelleme:
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Millilerin Avrupa Şampiyonası mesaisi başlıyor

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın hazırlık kampı yarın İstanbul’da başlayacak.

17-27 Haziran’da İspanya ile Fransa’nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye’de 2 hazırlık maçı yapacak.

Milliler, 25 Mayıs Salı günü Belarus, 27 Mayıs Perşembe günü ise Rusya ile karşılaşacak.


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