Millilerden ilk günde 8 madalya

Gigantum Arena’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde ümitler kumite ile ümit, genç ve 21 yaş altı ferdi kata dallarında madalya dağıtıldı. Ferdi kata dalında dört final mücadelesine çıkan milli takımda Menekşe Vardar ümit bayanlarda Slovak Michaela Cukanova’yı mağlup ederek kariyerinin en büyük başarısına ulaştı. Genç bayanlar kata dalında İtalyan Sara Soldano’yu mağlup eden Keyda Nur Çolak da bu kategoride üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Ümitler dünya şampiyonu unvanı ile ilk kez gençlerde mücadele eden Enes Özdemir, İtalyan Alessandro Cricco karşısında kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası’nda 21 yaş altı bayanlar kata dalında finale yükselen Arzu Firdevs Koç, İtalyan Carola Casane’ye mağlup olarak gümüş madalyada kalırken, Alman Morris Tellocke’yi mağlup eden Emre Vefa Göktaş ise bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

Kata dalında yapılan madalya müsabakalarının ardından ümitler kumite mücadelelerine geçildi. Kumite 57 kiloda Ömer Faruk Yürür, finalde İskoç Jacob Smart karşısında 1-0 kazanırken, +70 kiloda da Ahmet Bulut, Kosovalı Melos Gashi’yi 1-0 ile geçti ve kariyer zirvesi yaptı. Ümit bayanlar kumite 47 kilo üçüncülük maçında Müşerref Özdemir, Portekizli Lea Barros’u 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

İHA