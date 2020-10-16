Milliler’de forvet rekabeti

Sırbistan mücadelesinde Burak Yılmaz, kırmızı kart görerek Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da oynanacak Rusya karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Hal böyle olunca Ay-Yıldızlılar'da hücum hattında 1 forma için 3 aday yer alıyor. Ruslar karşısında Getafeli Enes Ünal, Düsseldorflu Kenan Karaman ya da Schalke'de görev yapan Ahmed Kutucu'nun ileri uçta oynaması bekleniyor.