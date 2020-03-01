Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı. Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel yapılan organizasyona, Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Fransa, Avustralya ve Danimarka’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 171’i kadın 515 sporcu katılıyor.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, Türk judosunun öncülerinden Nazım Canca ile judonun büyük gelişimine büyük katkısı olan Natık Canca adına geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Sporculara başarılar dileyen Huysuz, merhum Natık Canca’nın eşi ve eski judo hakemi Nurdan Canca’ya bazı hediyeler takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın da izlediği ilk gün müsabakalarında Türkiye, 4 altın, bir gümüş ve 7 bronz madalyayla ilk sırayı aldı.

Judo kupasında yarın kadın ve erkeklerde dörder sıklette madalyalar sahiplerini bulacak.

İlk gün sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

40 kilo:

1. Zeynep Betül Sarıkaya (Türkiye)

2. Nurailym Sarsenbek (Kazakistan)

3. Aysun Ağdeve (Türkiye) - Ayşe Naza Özdemir (Türkiye)

44 kilo:

1. Ayşe Öz (Türkiye)

2. Susanna Stepanyan (Ermenistan)

3. Ayşe Nur Sulun (Türkiye) - Ecre Alayıldız (Türkiye)

48 kilo:

1. Yaren Kömürcü (Türkiye)

2. Şeyma Yıldırım (Türkiye)

3. Latifa Abbasova (Azerbaycan) - Elif Kurt (Türkiye)

52 kilo:

1. Pihla Salonen (Finlandiya)

2. Aruzhan Yerezhepova (Kazakistan)

3. Meryem İclal Arslan (Türkiye) - Reyhan Oğuz (Türkiye)

Erkekler:

50 kilo:

1. İbrahim Demirel (Türkiye)

2. Murad Gulmammadov (Azerbaycan)

3. Malkhazi Bandzeladze (Gürcistan) - Grigorii Shvetsov (Rusya)

55 kilo:

1. Giorgi Sardalashvili (Gürcistan)

2. Kako Chapurshvili (Gürcistan)

3. Lom Ali Khamzatov (Rusya) - Olzhas Kumar (Kazakistan)

60 kilo:

1. Merey Markhanbetov (Kazakistan)

2. Olzhas Yerengabov (Kazakistan)

3. Tengo Zirakashvili (Gürcistan) - Seymur Majidli (Azerbaycan)

66 kilo:

1. Kote Kapanadze (Gürcistan)

2. Nodar Dzamashvili (Gürcistan)

3. Nursultan Zaizagaliyev (Kazakistan) - Asian Kamurzoev (Rusya)

AA