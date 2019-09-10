Milliler, Moldova maçı başkent Kişinev'de

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev'e geldi.

10 Eylül 2019, Salı 06:01
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Milliler, Moldova maçı başkent Kişinev'de

A Milli Takımımız, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için ülkenin başkenti Kişinev’e geldi. Kafileyi Kişinev Havalimanı’nda Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile az sayıda Türk vatandaşı karşıladı. Güvenlik önlemleri alınırken, alanda fazla süre beklenmesi teknik direktörümüz Şenol Güneş’i biraz kızdırdı.

Daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otelin yolunu tutan Ay-Yıldızlılar, dün akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadı’nda son hazırlıklarını yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başladı.

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