A Milli Takımımız, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için ülkenin başkenti Kişinev’e geldi. Kafileyi Kişinev Havalimanı’nda Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile az sayıda Türk vatandaşı karşıladı. Güvenlik önlemleri alınırken, alanda fazla süre beklenmesi teknik direktörümüz Şenol Güneş’i biraz kızdırdı.

Daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otelin yolunu tutan Ay-Yıldızlılar, dün akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadı’nda son hazırlıklarını yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başladı.