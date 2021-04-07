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Milliler FIFA sıralamasında 3 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, Mart ayını 1505.05 puanla kapattı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 16:56 Son Güncelleme:
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Milliler FIFA sıralamasında 3 basamak yükseldi

FIFA’nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye’nin sıralamadaki yerini değiştirdi. Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi.

Belçika’nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye’nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti.

Norveç ise iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sırada yer buldu.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra  Takım    Puan  Değişim

1   Belçika   1783  -

2   Fransa   1757  -

3   Brezilya  1742  -

4   İngiltere  1686  -

5   Portekiz  1666  -

6   İspanya   1648  -

7   İtalya   1642  3

8   Arjantin  1641  -1

9   Uruguay   1639  -1

10   Danimarka  1631  2

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