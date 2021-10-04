Milliler organizasyonun yapılacağı Erzurum Curling Salonu’nda antrenman yaptı. Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun resmi antrenmanlarının yapıldığını söyledi.

Çelebi, olimpiyat oyunları ön eleme müsabakalarına birçok ülkeden sporcunun katıldığını belirterek, "Burada 22 ülkeden 300’e yakın sporcu var." dedi.

Bu organizasyonunun Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Çelebi, "Milli takımlarımız hem karışık çiftlerde hem erkeklerde hem de kadınlarda ülkemizi temsil edecek. Organizasyonun sonunda eğer ilk ikide yer alabilirsek olimpiyatlara iştirak edeceğiz. Ev sahibi ve milli takım olarak bizim için çok önemli bir organizasyon." diye konuştu.

Türkiye olarak elemelere iyi hazırlandıklarını anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışında ciddi bir hazırlık sürecimiz oldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır burada antrenman yapıyoruz, hazırız ve yarını bekliyoruz. Türkiye Curling Federasyonu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek umduğumuz başarıyı alıp olimpiyatlara katılacağız. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve federasyon olarak 10-12 gündür hazırlanıyoruz. Salon hazır, teknik delegasyon ve bütün yetkililer burada, hiçbir sorun yok. Gelen takımların konaklamaları, transferleri ve yemek işleri hepsi organize edildi."