Milli yüzücülerin şanssız anı!

Erkek Milli Takımı’nın sorumlusu Fatih Yıldırım, elemelerde, ilk sporcu İskender Baslakov’un çıkışı sırasında sırt aparatının yerinden çıktığını ve sporcunun üzerine devrildiğini belirterek, “Buna rağmen tüm sporcularımız devam ederek yarışı tamamladı. Hakem kurulu özür diledi ve yarışımız tekrarlandı. Yarışı tek başımıza yüzdük. Tek başına final yüzmek, hele ki bayrak takımı olarak yüzmek çok daha zor.” ifadelerini kullandı. Emre Sakçı, İskender Başlakov, Ümitcan Güreş ve Kemal Arda Gürdal’dan oluşan 4x50m karışık bayrak erkek takımı finalde 1:34.38’lük derecesiyle Dünya 9.’su oldu. Bu arada erkekler 50 metre kurbağalamada Emre Sakçı 6.sıradan finale kalmayı başardı.