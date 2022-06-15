Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta 44.45'lik derecesiyle ve 50 metre kelebek S5 finalinde 44.38'lik derecesiyle iki gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk, İstanbul'a geldi. Milli yüzücüler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

SÜMEYYE BOYACI: ARKAMIZDA BİZİ DESTEKLEYEN TÜRK HALKI VAR

Altın madalya kazandığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Sümeyye Boyacı, "Bu madalya ülkemizde yüzmede bir kadın tarafından alınan ilk dünya şampiyonluğu. Bununla birlikte madalya, o 41 saniye içerisinde değil 15 yıllık düzenli antrenman serüveni içerisinde gerçekleşti. Arkamızda bizi destekleyen bir Türk halkı var. Başta federasyonumuz, kulübümüz ve Yılmaz Büyükerşen olmak üzere beni destekleyen antrenörlerime ve halkımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"İLK ÜÇTE, İKİ TÜRK SPORCUSUNU BİR ARADA GÖRMEK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Şampiyonada ilk iki sırayı Türk sporcuların paylaşmasının kendilerini çok gururlandırdığını ifade eden Boyacı, "Biz çok planlı, disiplinli bir şekilde çalışmıştık. Bu madalyayı aslında bekliyorduk, istiyorduk. Çünkü çok çalışmıştık. Benim altın madalya, Sevilay'ın da gümüş madalya alması bizi çok mutlu etti. İlk üçte, iki Türk kadınını, iki Türk gencini, iki Türk sporcusunu bir arada görmek bizi çok sevindirdi. İstiklal Marşımızı orada iki Türk birlikte söylemek bizi çok gururlandırdı. Ülkemizi de gururlandırdığımız için çok mutlu olduk. Bu başarının Türk gençlerine örnek olabilecek bir başarı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Boyacı, Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarının ardından hedefinin 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

SEVİLAY ÖZTÜRK: BU MADALYALARIN DEVAMI PARİS PARALİMPİK OLİMPİYATLARI'NDAN MADALYALARLA DÖNMEK OLACAK

Çok mutlu olduğunu ve büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Sevilay Öztürk, "Ben çok mutluyum; çok gururlandım. Çok güzel bir yarıştı. Sırtta Sümeyye ile birlikte 1 ve 2 yaptık. Kelebekte de ikincilik madalyası kazanarak ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. İnşallah bu madalyaların devamı Paris Paralimpik Olimpiyatları'ndan madalyalarla dönmek olacak. Biz Sümeyye ile aynı şeyi Avrupa Şampiyonası'nda da yaşadık. İnşallah Paris'te de aynı anda bir madalya alıp ülkemize dönmek olacak. Arkamızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

MADALYALARININ OLDUĞU ÇANTA LİZBON'DA KAYBOLDU

Öte yandan Türkiye'ye dönüş yolculuğunda Lizbon'da içinde madalyalarının bulunduğu çantası kayboldu. Büyük üzüntü yaşayan Öztürk, "Portekiz'de Maderia Adası'ndan Lizbon'a döndükten sonra otobüsteyken çantam kayboldu. Maalesef madalyam şu an boynumda yok. İnşallah 4-5 gün içerisinde madalyamı boynuma takacağım. Büyükelçiliğimize söyledik. Herkesin haberi var. Araştırma yapılıyor. İnşallah bulunur. Emek veriyorsun ve madalya ile çıkamıyorsun. Biraz kalbimiz kırıldı ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

İSTANBUL,(DHA)