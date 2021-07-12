Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, burada yaptığı açıklamada, "7’si altın 15 madalya kazandık. Salise ile kaçan madalyalarımız var. Bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve ülkedeki sporun paradigmalarını değiştirip, bu paradigmaların odak noktasına yüzmeyi koyan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı’mıza ve bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz. Burada teşekkürü hak eden kendi yerli ve milli çocuklarımız. Çünkü her zaman en üst seviyede fedakarlıklarını görüyoruz. Bunlar ülkemizin yerli ve milli kahramanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz artık onları alkışlıyoruz." diyen Başkan Yalçın, "Çok yoğun bir tempoda çalıştılar, hala da çalışmaya devam ediyorlar. Önümüzde olimpiyatlar var. İnşallah memleketimize, milletimize, devletimize yakışır şekilde orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. En iyisini yaşatmak bizim asli görevimiz. Bugün gelinen noktada bu çocuklar destan yazdılar, yazmaya da devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre serbest, 800 metre serbest ve 1500 metre serbestte 3 altın madalya kazanan Merve Tuncel, "Öncelikle çok mutluyuz. Çünkü Türk yüzmesinin en iyi Avrupa Şampiyonası’nı geride bıraktık. Böyle bir başarıya imza atmak gerçekten çok onur verici. Hem 1500 serbest hem de 800 metre serbest mesafelerinde Avrupa gençler rekoru kırdım. Aralık ayından beridir bu şampiyona için hazırlanıyorduk. Dolayısıyla çok mutluluk verici bir yarıştı." diye konuştu.

Uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlandıkları için bekledikleri bir performans sergilediklerini aktaran Merve Tuncel, "Yarışa, ’Rekor kıracağım.’ diye kendimi motive ederek girmiştim. Madalyayı aldıktan sonra ise İstiklal Marşı’nı okuttuğumuzda hissettiğim duygular gerçekten tarif edilemez. Ülkemizin marşını tüm diğer ülkelere duyurmak çok onur vericiydi. ENKA Spor Kulübüne, Türkiye Yüzme Federasyonuna, antrenör ve hocalarıma da desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Milli yüzücülerden 800 metre serbest stilde gümüş, 200 metre serbest stilde de bronz madalya kazanan Beril Böcekler, "Takım olarak çok mutluyuz. Hem bireysel yaptığımız derecelerden hem de takım olarak birbirimize desteklerimizden dolayı Türkiye adına çok mutluyuz, gururluyuz. Hepimiz antrenmanlarda alın terimizi dökerek bu dereceleri elde ettik. Hepimiz de derecelerimizden dolayı çok mutluyuz. Madalya alırken İstiklal Marşı’mızı diğer ülkelere duyurmak gerçekten çok büyük bir gururdu." şeklinde konuştu.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 1500 ve 400 metre karışık branşında gümüş madalya kazandığını belirterek, "Bu yarış için çok hazırlanmıştık. Zorlu bir süreç geçirdik. Hem mental olarak hem fiziksel olarak çok zorluydu. Antrenörlerim, ailem, arkadaşlarım hep yanımda oldular. Çok mutlu oldum. Tarif edilemez bir şey, gurur verici. 11 yıldır bu sporu yapıyorum, 11 yıllık bir emek var." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun başarılı isimlerinden Yiğit Aslan, "1500 metre serbestte 3. oldum, 800 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak birinci oldum. Yarışa çok sıkı bir şekilde hazırlandım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Önümüzdeki olimpiyatlarda daha iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağım." açıklamasını yaptı.

Milli yüzücü Batuhan Filiz de "400 metre serbest Avrupa gençler birincisi oldum. Çok zor zamanlardan geçtik. Benim bırakma düşüncem olmuştu. Sonra Ankara TOHM’a geçtim federasyon başkanımız sayesinde. Sonra antrenörlerimiz sayesinde buralara geldim. Çok çalışarak şampiyon oldum, bu gurur verici. Antrenörlerimize ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Süreç çok zor oldu ama alnımızın teriyle hak ettik." şeklinde görüş belirtti.

Mili yüzücülerin antrenörü Gjon Shyti ise, "Avrupa Gençler Şampiyonası’nda böyle başarılar elde etmiş olmak bizim için çok umut verici. Çünkü bu çocuklar bu ülkenin geleceği olacak. Türkiye için çok önemli bir adım. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığının ve federasyonun TOHM projesi de çok destekleyici. Biz çocukların bu seviyeye gelebilmeleri için 5 yıldır çalışıyoruz." yorumunda bulundu.