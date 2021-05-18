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Milli yüzücü Sevilay Öztürk'ten gümüş madalya

Milli yüzücü Sevilay Öztürk, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kadınlar 50 metre kelebek finalinde gümüş madalya kazandı.

18 Mayıs 2021, Salı 22:31 Son Güncelleme:
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Milli yüzücü Sevilay Öztürk'ten gümüş madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen şampiyonanın 3. gününde S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Sevilay Öztürk, 45.89’luk derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise 48.32’lik derecesiyle yarışı 4. sırada tamamladı.

Sevilay Öztürk, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finalinde gümüş, kadınlar 50 metre serbest stil finalinde ise bronz madalya almıştı.

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