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Milli yüzücü Merve Tuncel'den Avrupa rekoru

Merve Tuncel, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest stil elemelerindeki 8.28.03’lük derecesiyle Avrupa gençler rekorunu kırdı.

06 Temmuz 2021, Salı 18:38 Son Güncelleme:
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Milli yüzücü Merve Tuncel'den Avrupa rekoru

İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlayan şampiyonada kadınlar 800 metre serbest stil elemelerinde yarışan 16 yaşındaki Merve Tuncel, 8.28.03’lük derecesiyle şampiyona rekorunun yeni sahibi oldu.

Bir önceki rekor, 2019 yılında Rusya’nın Kazan kentindeki şampiyonada İtalyan Giulia Salin tarafından 8.29.19 ile kırılmıştı.

Milli sporcu, yarın akşam seansında finalde madalya mücadelesi verecek.

Merve Tuncel, geçen yıl İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda, 1500 metre serbestte 15:45.29’luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırmıştı. (AA)

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