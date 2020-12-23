Milli Yüzücü Merve Tuncel rekor kırdı!

İstanbul'da devam eden Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda dünya rekoru çıktı. Milli yüzücü Merve Tuncel 1500 metre serbest yarışında kısa kulvar dünya gençler rekorunun yeni sahibi oldu. ENKA'nın sporcusu 15:45.29'luk derecesiyle 7 yıllık rekoru tarihe gömdü. Bu seride önceki rekor, 2013’te 15:54.69'luk dereceyle 0-3Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya aitti.

Kasapoğlu kutladı

Merve Tuncel'in dünya rekorunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medyada yayınladığı bir mesajla kutladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, "1500 metre serbest kategoride gençler dünya rekoruna imza atan milli yüzücümüz Merve Tuncel'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.