Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü, milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 'Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın' sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek. Seven, konuyla ilgili olarak, "Temiz deniz olunca, çevreye bakınca, doğa ile uyumlu olduğumuzda her şey kolay. Bu sportif etkinliği çevre ve denizlerimizin korunması bakımından da farkındalık ve katkı sunacaktır" diye konuştu.