Milli yüzücümüz Emre Sakçı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başarılı yüzücü, Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi 50 Metre Kurbağalama yarışında 25.29'luk dereceyle zafere ulaşırken geçtiğimiz günlerde kırdığı Avrupa rekorunu geliştirip dünyanın da en iyi ikinci derecesine imza attı.

10 gün önce 25.50'lik derecesiyle ISL'de Avrupa Rekor kıran Emre Sakçı, bugün rekorunu 21 salise ile geliştirdi. Yarışı 25.29 ile bitiren Emre Sakçı, Cameron van der Burgh'un dünya rekoru olan 25.25'e 4 salise ile yaklaştı. Dünyanın en iyi ikinci derecesine imza atan genç sporcu, Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki tarihi performansını sürdürdü.

Dünya rekorunu 4 salise ile kaçıran 22 yaşındaki yüzücü, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası depremzedeleri de unutmadı.







