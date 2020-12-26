Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, olimpiyat A barajını geçti

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berkay Ömer Öğretir, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen organizasyonun 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86’lık derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılı kulüp, başarısından dolayı milli yüzücü ve Eray Açıkgöz’ü tebrik etti.

Olimpiyat A barajını geçen milli yüzücüye Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde Olimpiyat A barajını geçen Ömer Berkay Öğretir'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, seçmelerdeki 200m kurbağalama yarışında 02:09:86 derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Öğretir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde sporcularımızın elde ettiği dereceleri yakından takip ediyor ve başarılarından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Seçmelerde, 200m kurbağalama yarışında 02:09:86 derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Ömer Berkay Öğretir'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Geçen yıl 100m kurbağalamada aynı başarıyı gösteren Milli yüzücümüzün performansını gelecek yarışlarda arttırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

İSTANBUL (AA)