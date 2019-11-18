Milli yıldızlara hücum!

Premier Lig’de herkesi büyüleyen Çağlar, A Milli Takım’da da Merih’le birlikte stoperde rakiplere adeta duvar ördü. Lille’deki ilk sezonunda kendisini kanıtlayan Zeki, şu anda Milli Takım’ın da sağ bekteki değişmez ismi.

Çağlar Söyüncü

Süper Lig’de hiç forma giymeden Altınordu’dan önce Alman ekibi Freiburg’a giden geçen sezonun başında da Premier Lig’de şampiyonluk yaşamış Leicester’a transfer olan Çağlar Söyüncü, her geçen gün değerine değer katıyor. İlk döneminde Leicester’da sadece 15 maça çıkan Çağlar, Maguire’ın Manchester United’a gitmesinin ardından takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Bu sezon ilk 11’de çıktığı 13 maçta performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki stoperi, hem Manchester United hem de Manchester City’nin istediği yazılıyor. Ocak ayında iki ekip, yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Merih Demiral

Milli Takımımız’ın, EURO 2020 elemelerinde oynadığı ilk 9 maçın tamamında 90 dakika forma giyen ve oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Merih Demiral, bu sezon başında Sassuolo’dan, İtalya’nın dev ekibi Juventus’a transfer olmuştu. Ancak Juve’nin hocası Sarri, 21 yaşındaki stoperi şu ana kadar sadece 1 maçta oynattı. Direkt oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Merih için İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ve Manchester United’ın yanı sıra Milan da devreye girdi. Ancak Arsenal’in, genç yıldızımız için hızlı davrandığı ve şimdiden oyuncuyla el sıkışıp, yaklaşık 40 milyon Euro’yu gözden çıkardığı konuşuluyor.

Zeki Çelik

Tıpkı Çağlar Söyüncü gibi Süper Lig’de oynamadan sadece TFF 1. Lig’deki futboluyla Fransa’nın Lille takımının dikkatini çeken Zeki Çelik, sadece 1 milyon Euro bedelle Ligue 1’in yolunu tutmuştu. Bugün Avrupa futbol piyasasındaki değeri 17 milyon Euro’ya yaklaşan Zeki, bir anda A Milli Takımımız’ın da sağ bekinde değişmeyen isimlerden biri oldu. Geçen sezon Lille’de 39 maça çıkan, bu sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden Zeki, EURO 2020 elemelerindeki performansıyla da Milan’ın dikkatini çekti. İtalyan temsilcisi, devre arasında 22 yaşındaki sağ beki serbest kalma bedeli olan 20 milyon Euro’yu verip, almayı planlıyor.