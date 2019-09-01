Gürcistan'ın başkenti Batum'da gerçekleştirilen toplam para ödülünün 15 bin dolar olduğu Batumi Ladies Open turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Melis- Jacqueline ikilisi finalde Polonyalı Weronika Falkowska- Paulina Jastrzebska çiftiyle karşılaştı.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Sezer ve partneri Awad ilk sette 5-3 geriye düştükten sonra toparlanıp tie break sonucunda 7-6 kazanarak açılış setini 1-0 hanelerine yazdırdılar. Kritik oyunda daha az hata yapan Sezer ve Awad ikilisi 1 saat 39 dakika sonunda 7-6, 6-3'le şampiyonluğu elde etti.

Türk tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki Melis Sezer bu galibiyetle çiftler kategorisinde 37'nci toplamda ise 46'ncı şampiyonluğuna uzandı.



