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Milli tenisçi İpek Öz, Wroclaw World Cup'ta finale kaldı

Polonya’da düzenlenen Wroclaw World Cup yarı finalde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani’yi 2-0 yenen milli tenisçi İpek Öz, finale çıktı. Milli tenisçi finalde Chloe Paquet (Fransa)-Miriam Kolodziejova (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 18:25 Son Güncelleme:
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Milli tenisçi İpek Öz, Wroclaw World Cup'ta finale kaldı

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya’da düzenlenen Wroclaw World Cup’ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani’yi 6-4 ve 6-0’lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin ilk W25 finaline yükseldi.

Milli tenisçi finalde Chloe Paquet (Fransa)-Miriam Kolodziejova (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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