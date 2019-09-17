Milli tenişçi Büşra Ün’den bir kupa daha

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota almak için mücadelesini sürdüren milli tenişçimiz Büşra Ün bir şampiyonluk başarısı daha yakaladı. Eylül ayının başında Macaristan’da hem tekler hem de çiftlerde birincilik elde eden Ün bu kez Avusturya’da zirvede yer aldı.

Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda Ukrayna’dan Olena Shyngaryova’yı, Çekya’dan Ladislava Porizkova’yı ve Avusturyalı Vanessa Jenewein’i 2-0’lık skorlarla mağlup eden başarılı sporcumuz şampiyon olmayı başardı.