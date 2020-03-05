Milli tenisçi Büşra Ün yaşadığı ilginç olayı anlattı!

Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisci olan Büşra Ün, Temmuz 2019'da 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığı Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftlerde şampiyon olmuştu.

Ün, sosyal medyada turnuva yolculuğunda başına gelen bir olayı paylaştı. O olayı Büşra Ün'ün attığı tweet'lerden okuyalım:

Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak spor sandalyem, tekerlek çantası, valizim ve tenis çantamla birlikte tek başıma yaptığım turnuva yolculuklarından birisiydi. Uzun süren 2 uçuştan sonra bir de 2 saatlik tren yolculuğu yapmam gerekiyordu.

Daha önceden engelli olduğumu belirtmediğim için trene binmemi sağlayacak asansörlü aracın hazır olmadığını, tek çarenin yeni bilet alarak diğer treni beklemek olduğunu söylediler. Mecburen 2 saate yakın bekledim.Tren geldi fakat bahsettikleri asansörlü araç bozuktu.

Bu yüzden 2 erkek çalışan sandalyemle taşıyarak trene bindirdiler. Yani paramı da zamanımı da boş yere harcattılar. Ama aslında bu anıların beni asıl güçlendiren şeyler olduğunun farkına vardım. Siz sadece kupalı fotoğrafımı gördünüz ama perde arkası çok farklı :)

Olay tarihi: Haziran 2019

Yer: İtalya :)