Milli tenisçi Başak Eraydın, yarı finalde
İspanya’nın Valencia kentindeki ITF turnuvasında ter döken Başak Eraydın, ilk setini 6-1 kazandığı maçın 2. setinde Belçikalı rakibi Maryna Zanevska'nın karşılaşmadan çekilmesi sonucu adını yarı finale yazdırdı.
Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleştirilen ITF 60K Turnuvası’nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başak Eraydın, toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler çeyrek finalinde Belçikalı Maryna Zanevska ile karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli tenisçi, ikinci sette 3-2 gerideyken Zanevska’nın sakatlığından dolayı maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.
Başak Eraydın, yarı finalde ev sahibi ülkeden Paula Badosa ile karşı karşıya gelecek.