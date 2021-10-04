Milli tenisçi Ayla Aksu Tunus’ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Ayla Aksu Tunus’ta düzenlenen W15 Magic Hotel Tours’ta şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ayla, Taylandlı rakibi Pimrada Jattavapornvanit’i 6-3, 6-4 yenerek kariyerinin 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Ayla, Twitter’dan "İyisiyle, kötüsüyle benimle birlikte kalan, bana destek olan ve inanan herkese çok teşekkür ederim. Sizsiz asla başaramazdım. İyi ki varsınız." duygularını paylaştı.
https://twitter.com/AylaAksu6/status/1444684205611442180