Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli tekvandocu Rukiye Yıldırım’ın hedefi olimpiyat madalyası ile dönmek.

Kariyerinde Avrupa, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları birincilikleri bulunan ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında iki kez kürsüye çıkan Rukiye Yıldırım, Tokyo’da madalya kazanmak için mücadele edecek.

Olimpiyat oyunları öncesinde açıklamalarda bulunan Rukiye Yıldırım, "Kariyerim boyunca tüm spor organizasyonlarına katıldım. Tek eksiğim olimpiyat oyunları kalmıştı. Daha önce de katılmaya yaklaştığım olimpiyatlara katılmak Tokyo’da nasip oldu. Önemli bir tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum ama olimpiyatların havası farklı olacaktır. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tokyo’da çok güçlü rakiplerim var. Hepsiyle daha önce mücadele ettim. Son dünya şampiyonasında bronz madalya kazanmıştım. Tokyo’da da hedefim madalya kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil edecek Rukiye Yıldırım, madalya mücadelesini 24 Temmuz Cumartesi günü verecek.