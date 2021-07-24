Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya mücadelesi verecek
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'a 39-19 mağlup oldu. Rukiye, bronz madalya mücadelesi verecek.
Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'a 39-19 mağlup oldu.
Rukiye, bronz madalya mücadelesi verecek.
Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.
Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.
AA