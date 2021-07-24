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Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya mücadelesi verecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'a 39-19 mağlup oldu. Rukiye, bronz madalya mücadelesi verecek.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 09:17 Son Güncelleme:
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Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya mücadelesi verecek

Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'a 39-19 mağlup oldu.

Rukiye, bronz madalya mücadelesi verecek.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.

Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.

AA

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