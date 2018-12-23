Milli tekvandocu hedef büyüttü

İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen 14 yaşındaki milli sporcu Özge Özbey, gelecek yıl kariyerine dünya şampiyonu unvanını eklemeyi istiyor.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'nın Marina d'Or bölgesinde 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 51 kiloda üçüncülük kürsüsünde yer alan Özbey, gelecek yıl hedefleri için çalışmalara başladı.

Mersin'de ikiz kardeşi Öykü ile savunma amaçlı başladığı tekvando sporunda kısa sürede önemli başarılara imza atan Özge Özbey, gözünü dünya birinciliğine dikti.

Özge Özbey, çalışmalarını sürdürdüğü Edip Buran Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yaşında başladığı tekvando branşında bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda birçok başarıya ulaştığını söyledi.

Şu ana kadar mücadele ettiği organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ederek 25 madalya kazandığını ifade eden Özbey, şunları kaydetti:

"Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3 maçımı nakavtla aldım. Dördüncü maçımda rakibime altın vuruşla yenilerek üçüncü oldum. Ülkemi temsil ettiğim için mutlu ve gururluyum. Bundan sonra ise hedefim daha da büyük. Ocak ayındaki Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup, 2019 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmeyi istiyorum. Bugüne kadar sadece Avrupa'da yarıştım. Kariyerimde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer alıp, birinci olmayı hedefliyorum. Bunun için sıkı şekilde çalışıyorum."

Antrenör Ercan Aldemir de şampiyonada elde ettikleri dereceden dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Sporcusunun büyük bir başarıyla bugünlere geldiğini belirten Aldemir, "Özge tekvandoya başladığında yeteneğini görünce üstüne düşmüştüm. İkiz kardeşiyle birlikte Türkiye ve Balkan şampiyonu oldu. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda da büyük bir başarı göstererek üçüncü oldu. Başarı çıtasını her geçen gün artıracağını inanıyorum." dedi.

Aldemir, Özge Özbey için uzun vadeli planlar yaptıklarını ve 2024 yılında yapılacak olimpiyatlarda yer almayı istediklerini sözlerine ekledi.

AA