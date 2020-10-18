Hatice Kübra, 2019 yılında yapılan tüm grand prix’lerde madalya alan tek Türk tekvandocu olarak, Tokyo’da 57 kiloda mücadele edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının herkesi olduğu gibi sporcuları da etkilediğini, pek çok şampiyonanın ise ertelendiğini söyledi.

Altın madalyayı çok istediğini vurgulayan Hatice Kübra, "Ülkemizde (olimpiyatlarda) tekvandoda altın madalya eksik ve ben bunu kazandırmak istiyorum. Gücümüzü gösterdik bu zamana kadar, birçok madalya elde ettim. Şimdi hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

Hatice Kübra İlgün, salgın sürecinde 3 ay boyunca evinin çatı katına kurduğu antrenman alanında hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi. Daha sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığınca olimpiyatlara gidecek sporcular için salonların açıldığını ifade eden Hatice Kübra, "Kamplarımız ve çalışmalarımız çok yoğun geçti. Konya’da ve Antalya’da olmak üzere kamplarıma devam ediyorum. Şimdi izne geldim ve yine çalışmalarıma Bursa Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde (TOHM) devam ediyorum." diye konuştu.

İngiliz rakibiyle kampta antrenman yaptı

Hatice Kübra İlgün, İngiliz sporcuların Antalya’da kendileriyle antrenman yapmak istediğini aktardı. İngiliz ekibinin iyi oyunculardan kurulu olduğunu belirten milli tekvandocu, şunları kaydetti:

"Benim en iyi rakibim orada Jade Jones, iki olimpiyat şampiyonluğu var. Onunla dövüşme fırsatı yakaladım ve benim için büyük bir avantaj oldu. Daha önce onunla karşılaştığım için onu çok iyi biliyordum. Benim performansım çok iyi olduğu için orada onu ’ezdim’ diyebilirim. Bu benim için psikolojim açıdan da iyi olacak. Avrupa Şampiyonası’nda final maçında büyük ihtimal onunla denk geleceğiz. İnşallah bir daha ki kampta da aynı performansı gösterip Avrupa şampiyonu olmak istiyorum."

Gelecek yıl olimpiyatların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarının da yapılacağını hatırlatan Hatice Kübra İlgün, bu üç turnuvayı şampiyonlukla bitirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.