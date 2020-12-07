Türkiye WT, tekvandonun tabana yayılması için dünyaca ünlü çizgi film Pijamaskeliler ile işbirliğine gitti. Projenin tanıtımı için 9 tekvandocu seçildi. Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek Hatice Kübra İlgün’ün de yer aldığı projede, milli sporcu için özel bir video hazırlandı. 2019 Grand Prix'lerin tümünde madalya kazanmayı başaran ilk Türk tekvandocu olan Hatice Kübra İlgün’ün videoda 2 kez grand prix altın madalyası kazandığına vurgu yapılırken, milli tekvandocunun özelliği olarak "cesareti" gösterildi.