Makuhari Messe A Salonu’nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayamayan 28 yaşındaki milli tekvandocu, ilk saniyelerde 3-0 geri düştü. Ancak çabuk toparlanan Hatice Kübra, son saniyelerinde arka arkaya aldığı sayılarla öne geçti ve ilk raundu 5-3 üstün tamamladı.

İyi savunma yapan ve kontra ataktan 1 sayı bulan milli sporcu, ikinci raundu 1-0 alarak toplam skorda 6-3’lük üstünlük kurdu. Son rauntta üstün bir oyun ortaya koyan Hatice Kübra İlgün, raundu 10-2, maçı da 16-5 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Hatice Kübra İlgün, TSİ 09.08’de çeyrek final maçına çıkacak.

TOKYO (AA)