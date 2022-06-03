Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren ve her sıklette 32 sporcunun davetle katıldığı Roma 2022 Taekwondo Grand Prix’inin ilk gününde 3 olimpik sıklette 6 milli sporcu tatamiye çıktı. Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber altın madalya ulaşarak bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde ederken, erkekler 58 kiloda Görkem Polat da olimpiyat şampiyonunu yendiği organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Hakan Reçber, ilk turda Brezilya’dan Joao Victron Souza Diniz’i, ikinci turda Hırvatistan’dan Leon Glasnovic’i, çeyrek finalde Brezilya'dan Edival Pontes’i, yarı finalde İngiltere’den Bradly Sinden’i ve finalde İsveç’ten Ali Alian’ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.









“Başarılarımız sürüyor”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, taekwondo olarak ülkeye güzel haberler vermeye devam ettiklerini söyledi. Şahin, “19 Mayıs haftasında İngiltere’de elde ettiğimiz tarihi şampiyonlukların hemen ardından hız kesmiyoruz. Olimpiyatlar yolunda çok önemli bir organizasyon olan grand prixin ilk gününde Hakan Reçber ile tarihi bir madalya elde ettik. Ayrıca genç sporcumuz Görkem Polat’ın bronz madalyası da çok değerli. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı ve başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Organizasyonun ikinci gününde 3 olimpik sıklette 5 milli sporcu mücadele edecek. (İHA)