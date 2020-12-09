Milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu, Milli tekvandocu Gamze Özdemir’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyondan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın başarılı sporcularından Türkiye’ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir'in, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gamze Özdemir’in vefatı dolayısıyla bir hayli üzgün olduğunu belirtti.

Şahin'den mesaj...

Şahin, yayınladığı mesajda, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir’in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.