Milli Takımların Eleme Maçları Türkiye’de

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIBA Avrupa Yönetim Kurulu; Covid-19 pandemisi nedeniyle Kasım ayında kapalı fanus düzeninde organize edilen 2021 Kadınlar ve 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarılı ev sahipliği ve bugüne kadar düzenlemiş olduğu birçok FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak, kadınlar ve erkeklerde ülkemizin yer aldığı grupların Şubat penceresi müsabakalarının da Türkiye'de oynanmasına karar verdi.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ayrıca geçtiğimiz yıl 25 Temmuz–2 Ağustos 2020 tarihleri arasında Konya’da düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın 31 Temmuz–8 Ağustos 2021 tarihlerinde yine aynı şehirde organize edilmesine karar verdi" ifadeleri yer aldı.

Buna göre; 15-23 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek ve maç tarihleri daha sonra açıklanacak müsabakalara ev sahipliğini yapacağımız 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:

D Grubu

TÜRKİYE – İsveç

Hırvatistan – Hollanda

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TÜRKİYE – Hırvatistan

İsveç – Hollanda

31 Ocak – 7 Şubat 2021 tarihleri arasında organize edilecek ve tarihleri daha sonra açıklanacak müsabakalara ev sahipliğini yapacağımız 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:

E Grubu

Sırbistan – Arnavutluk

TÜRKİYE – Litvanya

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Sırbistan – Litvanya

TÜRKİYE – Arnavutluk



