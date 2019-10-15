Milli takımlarımız ve sporcularımızdan muhteşem hafta!

Türkiye, sporda futboldan cimnastiğe, bokstan golbola kadar çeşitli branşlarda başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Milli sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarılar aynı zamanda ‘Barış Pınarı Harekâtı’nı yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu. Şampiyon olan sporcular, İstiklal Marşımız okunurken Mehmetçik’e de asker selamı göndermeyi ihmal etmedi.

Futbol

EURO 2020’ye büyük adım (11 Ekim 2019)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında İstanbul’da Arnavutluk’u 90. dakikada Cenk Tosun’un attığı golle 1-0 yenerek EURO 2020’ye katılma yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Artistik Cimnastik

İbrahim Çolak, Dünya Şampiyonu (12 Ekim 2019)

Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli sporcular, büyük bir başarıya imza attı. Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya’da 14.933’lük derecesiyle İstiklal Marşı’nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Ahmet Önder, Dünya İkincisi (13 Ekim 2019)

Şampiyonada paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ise 14.983 puanla dünya ikinciliğini elde etti. Ahmet Önder’in de derecesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda iki madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı, madalya sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.

Boks

Busenaz Sürmeneli, Dünya Şampiyonu (13 Ekim 2019)

Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 3 milli sporcu, final müsabakasına çıktı. Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Çinli Liu Yang’ı yenerek altın madalyaya uzandı. Alt yaş kategorilerinde önemli başarıları bulunan 21 yaşındaki Busenaz, kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşırken, bu kulvarda 9 yıllık altın madalya özlemimizi de dindirdi.

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya İkincisi (13 Ekim 2019)

Yarı finalde 6 Dünya Şampiyonluğu bulunan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte’yi yenen Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo) ise finalde ev sahibi ülkeden Liliya Aetbaeva’ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Elif Güneri, Dünya İkincisi (13 Ekim 2019)

81 kiloda mücadele eden Elif Güneri de Rus rakibine yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye böylece 2005’ten bu yana ilk kez 3 final yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Rusya ve Çin’in ardından 1 altın, 2 gümüşle takım klasmanda 3. oldu.

Golbol

Kadın Milliler, Dünya Şampiyonu (13 Ekim 2019)

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Almanya’nın Rostock kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İsrail’i 8-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli takım, tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



