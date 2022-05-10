Ligin flaş ekiplerinden Antalyaspor'un flaş golcüsü Haji Wright bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce ABD'nin alt yaş kademelerinde milli olan 24 yaşındaki futbolcu A takım forması giymezken, şimdi de milli ekipler devreye girdi!

Ajansspor'un haberine göre; Kırmızı-Beyazlı formayla 14 gol, 1 asistle oynayan başarılı forveti, ABD'nin yanı sıra Gana ve Liberya yetkililerinin de istediği öğrenildi. Wright'ın hangi milli takımı tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Başarılı golcünün Dünya Kupası faktörü nedeniyle ABD ya da Gana'ya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Sezon başında Danimarka temsilcisi SönderjyskE'den kiralanan başarılı oyuncunun kulüp kariyerinde de bir sonraki adresi henüz merak ediliyor.



