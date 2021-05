Milli Takımlar’a Ülker desteği

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan sorumlu yöneticisi Akın Kalkavan’ın da katıldığı Riva’da düzenlenen imza töreninde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Milli Takımımız’ın futboluyla yaptığı gibi, biz de ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyoruz. Onlar her golde ve galibiyette bizleri mutlu ederken, biz de tüketicilerimize her lokmada mutluluk vaat ediyoruz” dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise “Ülker’in desteği her zaman Türk futbolunun çıtasını yükseltti, uluslararası alanda rekabet gücümüzü artırdı” dedi.