Milli Takımlar’a Ülker desteği
Futbol ve basketbol başta olmak üzere; farklı spor branşlarına destek veren Ülker, TFF ile imzaladığı anlaşmayla, 5 yıl süreyle Erkek Milli Takımlarının resmi, Kadın Milli Takımları ile e-Milli Takımları’nın da ana sponsoru oldu.
Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan sorumlu yöneticisi Akın Kalkavan’ın da katıldığı Riva’da düzenlenen imza töreninde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Milli Takımımız’ın futboluyla yaptığı gibi, biz de ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyoruz. Onlar her golde ve galibiyette bizleri mutlu ederken, biz de tüketicilerimize her lokmada mutluluk vaat ediyoruz” dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise “Ülker’in desteği her zaman Türk futbolunun çıtasını yükseltti, uluslararası alanda rekabet gücümüzü artırdı” dedi.