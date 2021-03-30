A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde maçlara müthiş başladı. Şenol Güneş yönetimindeki takım, oynanan 3 maçta da ilk 15 dakika içinde öne geçerken farkı da attıran taraf oldu

Hollanda maçı ilk gol 15.dakika

Hollanda karşısında 15.dakikada Burak Yılmaz ile öne geçen ilk yarıyı 2-0 önde kapatıp 46.dakikada Hakan Çalhanoğlu ile skoru 3-0 yapan A Milli Takım maçı da 4-2 kazandı

Norveç maçı ilk gol 4.dakika

Norveç maçına 4.dakikada Ozan Tufan'ın golüyle başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı 2-0 ve maçı da 3-0 galip bitirmişti. Golleri Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü atmıştı

Letonya maçı ilk gol 2.dakika

Türkiye, Letonya maçına da golle başladı. Maçın henüz 2.dakikasında Kenan Karaman ile 1-0 öne geçen A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile 2-0 yaptı ardından durumu 2-1 geldi

A Milli Takımımızın topu fazla pas yapıp tempoyu düşürmeden direkt kaleye gitmeye çalıştığı ve baskın hücumlarla gol aradığı gözlemlendi



