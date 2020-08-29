UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız’nın aday kadrosu açıklandı. 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ve 6 Eylül’de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı;

Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Rize), Uğurcan Çakır (Trabzon). Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Antalya), Çağlar Söyüncü (Leicester), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke), Mert Çetin (Verona), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Başakşehir).

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanya), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray).

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Düsseldorf).

Beşiktaş’tan futbolcu yok

Kadrosunda Beşiktaş’tan bir futbolcu bulunmayan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ve Sırbistan ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına pazar günü başlayacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00’da toplanacak Milliler, çalışmalarını da burada sürdürecek.

Organizasyonun ilk maçında Macaristan’ı Sivas’ta konuk edecek Ay-Yıldızlılar, 2 Eylül Çarşamba günü Sivas’a gidecek. Türkiye- Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. A Milli Takım, Sırbistan ile ise 6 Eylül Pazar günü 21.45’te Rajko Mitic Stadı’nda karşı karşıya gelecek.