A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne harika başladı, önce bizimle birlikte grubun favorilerinden Hollanda’yı 4-2 devirdi daha sonra da zorlu rakiplerden Norveç’i 3-0’la geçti. İki kritik maçta tam 7 gol atan Ay-Yıldızlılar artık gözünü bu akşamki Letonya mücadelesine çevirdi. Kırmızı-Beyazlılar’ın, şu an FIFA sıralamasında 136. basamakta (Biz 32.’yiz) olan Letonya ile geçmişe dönük kapanması gereken bir de hesabı var! 1924 yılında ilk kez karşılaştığımız Letonya’yı hazırlık mücadelesinde 3-1 devirdik, sonrasındaki rekabette galibiyet alamadık.

5 maçtır deviremiyoruz

Bordo-Beyazlılar, EURO 2004 finalleri öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlılar’ı 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya onlar gitmişti. Sonrasında rakibimizle oynadığımız 3 sınav da 2’si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz bu akşam Olimpiyat’ta hem 3’te 3 yapmak hem de en son 1924’teki özel maçta devirebildiğimiz Letonya’yı mağlup ederek, 97 yıllık hasrete de son noktayı koymayı amaçlıyor.

Aslıhan Çil