Milli Takım'In Letonya ile EURO 2004'ün hesabını kapatma zamanı
Hollanda ve Norveç’i devirdik, gözümüzü de artık Letonya’ya çevirdik. EURO 2004’e gitmemizi engelleyen, EURO 2016 elemeleri de dahil 97 yıldır yenemediğimiz rakibimizle bu akşam hesabı kapatıp, grupta 3’te 3’ü hedefliyoruz
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne harika başladı, önce bizimle birlikte grubun favorilerinden Hollanda’yı 4-2 devirdi daha sonra da zorlu rakiplerden Norveç’i 3-0’la geçti. İki kritik maçta tam 7 gol atan Ay-Yıldızlılar artık gözünü bu akşamki Letonya mücadelesine çevirdi. Kırmızı-Beyazlılar’ın, şu an FIFA sıralamasında 136. basamakta (Biz 32.’yiz) olan Letonya ile geçmişe dönük kapanması gereken bir de hesabı var! 1924 yılında ilk kez karşılaştığımız Letonya’yı hazırlık mücadelesinde 3-1 devirdik, sonrasındaki rekabette galibiyet alamadık.
5 maçtır deviremiyoruz
Bordo-Beyazlılar, EURO 2004 finalleri öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlılar’ı 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya onlar gitmişti. Sonrasında rakibimizle oynadığımız 3 sınav da 2’si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz bu akşam Olimpiyat’ta hem 3’te 3 yapmak hem de en son 1924’teki özel maçta devirebildiğimiz Letonya’yı mağlup ederek, 97 yıllık hasrete de son noktayı koymayı amaçlıyor.
Aslıhan Çil