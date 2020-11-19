A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi maratonunu bitirdi, Haziran ayında başlayacak EURO2020 öncesi rotayı Dünya Kupası elemelerine çevirdi. 2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçen Ay-Yıldızlılar gözünü eleme grubu kura çekimine çevirdi. Katar'ın ev sahipliğinde 2022'de düzenlenecek olan şampiyonanın kura çekimi 7 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

13. takım vize alacak

Milliler TSİ 19.00'da yapılacak kura çekiminde 2. torbada yer alacak. 5'erli ve 6'şar takımlı 10 grupta 55 takımın mücadele edeceği elemeler sonrasında toplam 13 ülke Katar vizesi alacak. Elemeler 2021'de Mart ve Kasım ayları arasında oynanacak. 1. Torbada; Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda yer alırken, Ay-Yıldızlılar, İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya ve Slovakya ile 2. torbadan katılacak.