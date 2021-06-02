A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de mücadele edecek olan 26 kişilik kadroyu açıkladı. Antalya kampında 30 kişilik geniş bir kadro tutan Güneş, daha sonra Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'i kadroya dahil etmedi ve kadro 26'ya indi.

Milli Takım'ın en genci

İlk olarak 27 Mayıs'ta oynanan Azerbaycan maçıyla Milli formayı giyen Rıdvan Yılmaz, 26 kişilik kadroda kendine yer buldu ve Milli Takım'ın EURO 2020 'de yer alacak en genç oyuncusu unvanını almayı başardı.

21 Mayıs 2001 doğumlu olan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk maçına da Şenol Güneş zamanında çıkmış ancak düzenli olarak forma giymeye Sergen Yalçın ile başlamıştı.