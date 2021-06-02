A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası için 26 kişilik son kadroyu açıkladı. Listede yurt dışında forma giyen oyuncularımızın çokluğu gözlere çarptı. Brentford'un oyuncusu olan sezonu Galatasaray 'da bitiren Halil Dervişoğlu ile birlikte toplam 16 oyuncu yurt dışında forma giyiyor.

3-Lille (Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

2-Sassuolo (Kaan Ayhan, Mert Müldür)

1-Leicester City (Çağlar Söyüncü)

1-Roma (Cengiz Ünder - sezonu Leicester City'de tamamladı)

1-Milan (Hakan Çalhanoğlu)

1-Juventus (Merih Demiral)

1-Düsseldorf (Kenan Karaman)

1-Schalke (Ozan Kabak - sezonu Liverpool'da bitirdi)

1-Brentford (Halil Dervişoğlu - sezonu Galatasaray'da bitirdi)

1-Le Havre (Umut Meraş)

1-Feyenoord (Orkun Kökçü)

1-Celta Vigo (Okay Yokuşlu - sezonu WBA'da bitirdi)

1- Getafe (Enes Ünal)





Süper Lig'de en çok Fenerbahçe 'den oyuncu var

Süper Lig'de forma giyen oyuncular içinde en çok Fenerbahçe isimler var. Ozan Tufan, Altay ve İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe 3 oyuncu gönderirken Beşiktaş 'tan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'dan Taylan ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır ve Başakşehir'den Mert Günok kadroda yer aldı

3- Fenerbahçe

2- Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor

1-Başakşehir



