Bu yaz düzenlenecek EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik geniş kadroyu açıkladı. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa girecek Milliler'de Güneş'in kadrosunda Cenk Tosun'un talihsiz sakatlığı sonrasında Galatasaray'dan forvet Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra yine Aslan'dan Kerem Aktürkoğlu da takıma seçildi. Sol bekte Caner Erkin'in yerine Güneş, diğer iki isimle birlikte Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı da ilk kez aday kadroya çağırdı. Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Fenerbahçe'den kaleci Altay Bayındır da, Beşiktaş'tan Dorukhan, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'le birlikte Ay-Yıldızlı ekipte yer aldı.

3 hazırlık maçı var...

Milliler, kupa kuralları gereği turnuvaya 26 kişi gidecek ve 1 Haziran'a kadar 4 oyuncu kadrodan çıkacak. Antalya'da biri 27 Mayıs'ta Azerbaycan'la olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak Ay-Yıldızlılar, 2 Haziran-10 Haziran arasında son kampını Almanya'da gerçekleştirecek. 3 Haziran'da son rakip Moldova olacak. Güneş'in öğrencileri İsviçre ve Galler'in de yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda turnuvanın açılış maçında; 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak. Grupta kalan iki karşılaşmamızı Azerbaycan'da önce 16 Haziran'da Galler'le, 20 Haziran'da da İsviçre ile oynayacağız.

Şenol Güneş'ten tercih yorumu...

Kadroyu açıklayan Şenol Güneş, "Hakan Arslan'ı (Sivasspor) direkt oynatabilseydim, kadroya alacaktım. Bazen yedek beklemek oyunculara zarar verebilir. Salih Uçan (Alanya) sakat olduğu için kadroda yer almıyor. Burak Yılmaz olmasaydı, Adem Büyük (Y.Malatya) de olurdu, Muhammet Demir (Gaziantep FK) de olurdu. Biz hepsine açığız. Halil Dervişoğlu'nu (Galatasaray) Ümit Milli Takım ve Galatasaray'daki başarısıyla kadroya dahil ettik. Kerem Aktürkoğlu'nu (Galatasaray) da hem kanat hem de forvet olarak düşünüyoruz. Caner Erkin (Fenerbahçe) oyun olarak istekli olmasına rağmen defansif açıdan zayıf kaldığını gördük. O yüzden Rıdvan'ı (Beşiktaş) tercih ettik" yorumunu yaptı.

Aday kadrodaki oyuncular

Kaleci: Mert Günok (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman, (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).